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Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Yangının yerleşim yerlerinde görüntüsü

Su Yangın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Helikopter ile yangına müdahale edilmesi
-Söndürme ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Evlerin yakınındaki alevlerin görüntüsü
-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Söndürme ekiplerinin görüntüleri
-Helikopter ile yangına su atılması
-Helikopterin görüntüsü
-Çalışmalardan görüntü
-Yanan evlere su tutan ekiplerden görüntü
-Yanan evlerin görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda bu sabah başlayan orman yangını, gün boyunca ilçenin farklı noktalarında devam etti. Yangın Işıklı Mahallesi'nden sonra Hırmanlı Mahallesi'ne de sıçradı. Yerleşim yerlerine ulaşan yangında çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi.Yangına hem karadan hem de helikopter ile havadan müdahaleler sürüyor.
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