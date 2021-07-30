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Silifke'deki yangın sürüyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Silifke'deki yangın sürüyor

Silifke'deki yangın sürüyor

Bölgedeki duman bulutundan görüntü

İş Makinesi Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-Ekiplerin ormanlık alanda yangına müdahale etmesi
-Söndürme çalışmaları
-Vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi
-Helikopterlerin su havuzunda su alırken görüntüleri
-Yanan ormanlık alanlardan görüntü
-Duman bulutunun görüntüsü

( MERSİN )-Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Silifke ilçesi Boğsak koyunda dün sabah başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Dün gün boyu süren yangın, gece de farklı noktalarda devam etti. Boğusak koyunda başlayan, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tokmar ve İmamuşağı mahallelerini etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılıyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının etkisi altındaki mahallerde önceden boşaltılan çok sayıda ev, ekili alan ve iş makinesi yanarak zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen söndürme ekipleri de destek veriyor. Söndürme çalışmalar sırasında iki itfaiye eri dumandan etkilenirken, 2 yangın işçisi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dünden bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hizmeti verilemiyor.
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