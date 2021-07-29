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Silifke'deki orman yangını büyüyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silifke'deki orman yangını büyüyor

Silifke'deki orman yangını büyüyor

Yanan ormanlık alandaki alevler

Çevik Kuvvet Polis Ekipleri Orman Yangını Helikopter Yükselen 

-Yerleşim yeri yakınlarında yükselen dumanlar
-Yangını izleyen vatandaşlar
-Yanan ormanlık alanlardan görüntü
-TOMA aracının söndürme çalışmalarından görüntü
-Yangın söndürme ekiplerinin görüntüleri
-Bölgede uçuş yapan söndürme helikopterinin görüntüsü
-Ormanlık alandan görüntüler

( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, farklı noktalarda büyüyerek devam ediyor MERSİN

- Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını da farklı noktalarda büyüyerek etkisini arttırıyor.Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. İlçedeki yangın Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçrarken, bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Mersin-Antalya yolu ise trafiğe kapatıldı. Yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra jandarma ve polis ekipleri ile çevik kuvvete ait TOMA araçları da destek veriyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.
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