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Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor

Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor

Okulun görüntüsü

Sahil Yolu Alabalık Köylü Kadın Gözyaşı Orman Yangını 

-Okulun önünde bekleyen kalabalık
-Okula sığınan kadınlarla röportaj
-Bir kadının ağlaması

( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık'taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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