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Şile'deki Saklıgöl manzarasıyla kendine hayran bırakıyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şile'deki Saklıgöl manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Şile'deki Saklıgöl manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Saklıgöl drone

Gezin Ziyaretçiler Allah Bulduk Irak 

-Saklıgölden detay
-Saklıgöl ve çevresi
-Saklıgölde gezenler
-röportaj

( İSTANBUL -DRONE-ÖZEL)- Şile’deki Saklıgöl 7’den 70’e vatandaşların ilgi odağı oluyor İSTANBUL

- Şile’de bulunan Saklıgöl, ziyaretçilere yeşil ve mavinin buluştuğu bir güzellik sunuyor. Saklıgöl, hem İstanbul’dan hem de şehir dışından gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Şile’de bulunan Saklıgöl havadan görüntülendi. Şile Karamandere’de bulunan Saklıgöl, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların ilgi odağı oldu. Hem İstanbul’dan hem de şehir dışından çok sayıda vatandaş, manzaranın tadını çıkarmak ve gezmek için Saklıgöl’e uğruyor. Mavi ve yeşil renklerin bir araya geldiği eşsiz manzaraya sahip Saklıgöl, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. 7’den 70’e çok sayıda vatandaş görsel güzelliğe sahip Saklıgöl’ü ziyaret ederek hem piknik yapıyor hem de doğa gezintisine çıkıyor. Ailesiyle beraber Saklıgöl’e gelen Muhammed Demir, “Sakin olmasında dolayı burayı tercih ediyorum. Beykoz’dan geliyorum. Fırsat buldukça geliyoruz. Şile’de denize girip burada ailece piknik yapıyoruz. Gayet güzel. İnşallah korunur. Bu güzelliği insanlar olarak bizle korur ve gelecek nesillere bırakırsak ne mutlu bize” dedi.
Ailesiyle Saklıgöl’e gelen küçük bir çocuk ise, “Göl çok güzel. Gölde kaplumbağa vardı” diye konuştu.
Öte yandan manzarasıyla kendisine hayran bırakan Saklıgöl drone ile havadan görüntülendi. (CGK-
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