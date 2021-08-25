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Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi böyle görüntülendi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi böyle görüntülendi

Şile'de kapatılan kaçak su dolum tesisi böyle görüntülendi

Drone görüntüsü

Orman Yangınları Su Dolum Tesisi Yangın Ormanlı Damacana 

-Kapatılan dolum tesisi

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi havadan görüntülendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaptığı denetimde, Ulupelit mevkiinde bulunan ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı tespit edildi. C.B. ile M.T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi drone ile havadan görüntülendi.
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