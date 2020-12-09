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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

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( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde ayağından vurulmuş halde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde kuş fotoğrafçısı olan Ekrem Karaduman tarafından bulunan yaralı atmaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kanadından vurulduğu tespit edilen atmaca tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Müdürlüğü personeline teslim etti. İlk müdahalesi yapılan atmacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. (EY-OA
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