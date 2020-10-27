Sıkışan yavru kediyi başka anne kedi kurtardı

-Yavru kedinin sıkıştığı yerden çıkmaması

-Polisin de seferber olması

-Yavru kediyi kurtarmak için anne kedi getirilmesi

-Anne kedinin otomobilin altına bırakılması

-Yavru kedinin bir süre sonra görünmesi

-Vatandaşların yavru kediyi alması

-Vatandaşların kediyi sevmesi

-Anne kedinin yavru kediyi sahiplenmesi

-Deresinden ısırıp yavru kediyi götürmesi

-Vatandaş ile röp



( ADANA )- Adana’da otomobilin alt tarafına sıkışan yavru kedi, başka bir anne kedi gösterilerek kurtarıldı- Anne kedi yavru kediyi sahiplenip götürmesi çevredeki vatandaşları duygulandırdı ADANA



- Adana’da otomobilin alt tarafına sıkışan yavru kedi, başka bir anne kedi gösterilerek kurtarıldı. Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde bir otomobilin alt tarafından yavru kedi sesi duyan vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ancak vatandaşlar korkup iyice otomobilin altına giren ve sıkışan kediyi bir türlü çıkartamadı. Bu nedenle vatandaşlar polisten de yardım istedi. Bu arada bir vatandaş, otomobilin altına elini sokarak çıkarmak istedi ancak o da başarılı olamadı. Bu kez başka bir vatandaş bir anne kedi bulunup yavru kediye gösterilmesi halinde kedinin otomobilin altından inebileceğini söyledi.



Bunun üzerine mahallede bulunan bir anne kedi getirilerek otomobilinin alt tarafına bırakıldı. Bir süre sonra anne kediyi gören yavru kedi sıkıştığı yerden kendiliğinden indi. Vatandaşlar hemen yavru kediyi otomobilin yanından uzaklaştırdı. Ancak annesi olmayan yavru kedinin bu kez de beslenme ihtiyacı olduğu düşünülerek vatandaşlar kendi arasında sahiplenme yapmak istedi. Bir vatandaş yavru kediyi kurtaran kedinin daha yeni yavruladığını bu nedenle bu kediyi de sahiplenebileceğini söyledi.



Bu nedenle yavru kediyi anne kedinin yanına bıraktılar. Bir süre sonra anne kedi yavru kediyi derisinden ısırıp yavrularının yanına götürdü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşları duygulandırdı. Vatandaşlar yavru kediyi sıkıştığı yerden anne kedi ile kurtardıklarını anne kediyi bulamamaları halinde yavru kedinin sıkıştığı yerden bir türlü çıkmadığını kurtardıktan sonrada kedinin yavru kediyi sahiplendiğini söyledi.



(FKE-



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