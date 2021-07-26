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SİİRT - Yangında evi hasar gören baba 3 çocuğunun kurtarılmasının sevincini yaşıyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİİRT - Yangında evi hasar gören baba 3 çocuğunun kurtarılmasının sevincini yaşıyor

SİİRT - Yangında evi hasar gören baba 3 çocuğunun kurtarılmasının sevincini yaşıyor

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Bölgede alınan güvenlik önlemi - Yangının söndürülmesi - Dumandan etkilenen birinin ambulansa alınması - Baba Hasan Kaya'nın konuşması Siirt 'teki yangında evi hasar gören baba 3 çocuğunun kurtarılmasının sevincini yaşıyorSİİRT (AA) - Siirt 'te, oturduğu yerin yanındaki odunlukta çıkan yangının sıçramasıyla evi hasar gören Hasan Kaya, 3 çocuğunun ekiplerce kurtarılmasının sevincini yaşıyor.Merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak'taki bir odunlukta çıkan yangının sıçradığı evde, dumandan etkilenen ve ekiplerce kurtarılan 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya'nın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.Baba Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Olay sırasında evde bulunmadığını, daha önce kolu kırıldığı için ameliyat olduğunu ve bugün de kontrol için hastaneye gittiğini belirten Kaya, eşinin de sağlık kontrolü için kendisiyle birlikte hastanede olduğunu söyledi.

"Hastaneden çıkıp eve geldiğim sırada yangın haberi geldi." diyen Kaya, 3 çocuğunun evde, diğer 2 çocuğunun ise başka bir yerde olduğunu anlattı.Çocuklarının kurtarılmasının sevincini yaşayan Kaya, "3 çocuğum evdeydi. Ekipler damdan içeriye girerek çocukları kurtardı. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak'taki bir odunlukta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, UMKE, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmişti.Yangının sıçradığı Hasan Kaya'ya ait tek katlı evde bulunan 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, polis ekipleri ve komşuların yardımı ile kurtarılarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Güvenlik Önlemi Yangın Polis Ekipleri Ameliyat Yangına Müdahale 

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