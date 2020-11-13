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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt Belediyesi, Hatay’da PKK’nın yaktığı ormanda fidan dikti

Siirt Belediyesi, Hatay’da PKK’nın yaktığı ormanda fidan dikti

Fidan dikiminden görüntü

Efes Terör Örgütü Orman Yangını Irak 

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( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt’ten Hatay’a Can Oluyoruz Projesi kapsamında Siirt Belediyesi ekipleri Hatay’da terör örgütü PKK’nın yaktığı ormanda fidan dikti. Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek başkanlığında Hatay’a giden belediye ekipleri burada yanan ormanın yaralarını sarmak için fidan dikti. Siirt Belediyesi olarak çok sayıda fidan diktiklerini belirten Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aytek, bu fidanların Hatay’a yeniden nefes olmasını dilediğini söyledi.

Doç. Dr. Aytek, "Doğa sadece insanoğlunun değil her canlınındır. Kelebeğinden kuşuna, kuşundan sincabına kadar hiç kimsenin doğayı katletmeye hakkı yoktur. Burada bin hektarlık bir alan yandı. Yaşları 20-100 yaş olan ağaçların tekrar yetişmesi tekrar 20-100 yıl alacak. Bölge olarak terörden çok çeken bir ilden geliyoruz. Burada yanan ağaçların bizi ne kadar derinden etkilediğini biliyoruz. Bu bir orman yangını, afet değil tamamen bilinçli olarak yapılmış bir eylemdir. Bu eylemi Siirt olarak kınıyoruz. Buradaki kardeşlerimize buradaki ormanın eski haline dönebilmesi için elimizden gelen yardım ve desteği de vereceğiz" dedi.
Hatay Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu da Hatay’da çıkan yangının ardından kendilerini yalnız bırakmayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek ve personellere teşekkür etti.
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