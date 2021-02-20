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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sığırcıkların dansı mest etti

Sığırcıkların dansı mest etti

Sığırcıkların dansı

( KONYA ) KONYA

Kamera Sığırcık Gökyüzü Cep Telefonu Irak 


- Konya’da grup halinde uçan sığırcık sürüsü izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Cihanbeyli ilçesinde gökyüzünde beliren sığırcık sürüsü görsel şölen sundu. Kuşların aynı anda uyum içinde aynı yöne uçması, görenleri hayran bıraktı. Bir süre bölgede uçan kuşların adeta dans edercesine sunduğu doğal gösteri cep telefonu kameralarına yansıdı.
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