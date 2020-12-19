Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

TOPLU HALDE UÇMALARI

Yırtıcı Kuş Sığırcık Kuş Sürüsü Gökyüzü Sığırcık Kuşu 

-YOLA İNMELERİ
-ARAÇLARIN GEÇMESİ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Havaların soğumaya başladığı bugünlerde bir araya gelmeye başlayan binlerce sığırcık kuşu, uzaktan seyredenlere harika bir gösteri sunuyor. Bir araya gelen binlerce sığırcığın gökyüzünde sergiledikleri koreografi yoldan geçenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Uluabat Gölü havzasında kışı geçirmek için bir araya gelen binlerce sığırcık kuşu, toplu uçuşlarında ortaya seyrine doyum olmayan anlar yaşatıyor. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Karacabey’deki Uluabat Gölü kıyılarında kayda alınan o anlar görenlerin büyük beğenisini topluyor. Kış aylarında açık arazi, tarlalık ve sazlık alanlarda binler bireyden oluşan sığırcık kuşları yem aramak için bir arada hareket ediyor. Aynı zamanda bu toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlarında odaklanmasını zorlaştırarak av olmaktan kurtulan sığırcıklar, meraklı bakışlar arasında gökyüzünde adeta dans ediyor. Sığırcık kuşlarının zaman zaman yollara konduklarını belirten Tüydeş, "Bazı sürücüler kalabalık bir kuş sürüsünü anayola konmuş şekilde görünce kalkacaklarını sanarak hız kesmeden kullandığı aracı üzerlerine sürüyor. Ancak soğuk hava ve kuş sürüsünün kalabalık olması gibi etkenler yüzünden kuşlar yaklaşan araçları geç fark edebiliyor. Bu yüzden sürücülerden böyle bir manzara ile karşılaştıklarında hızlarını yavaşlatmaları ve korna mutlaka çalmalarını rica ediyoruz. Yolla da maalesef zaman zaman yüzlercesinin yere yığılıp öldüğüne şahit olduk" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement