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Şiddetli yağmurda çöken duvar saniye saniye görüntülendi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağmurda çöken duvar saniye saniye görüntülendi

Şiddetli yağmurda çöken duvar saniye saniye görüntülendi

Duvarın yıkılma anı görüntüsü

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Sel Felaketi Şiddetli Yağış Cep Telefonu 

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( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şiddetli yağış sırasında bir istinat duvarın yıkıldığı an cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Artvin’in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz’da yaşanan sel felaketinde çok sayıda yapı hasar görürken ilçede hayat durma noktasına gelmişti. Yaşanan o felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Dülgerli köyünde şiddetli yağışa dayanamayan bir duvar yıkıldı. Yağış sırasında köylerinde mahsur kalanlardan Sami Fitoz eşi Dilek Fitoz, sağanak yağış anında, korku ve panik anlarını cep telefonlarına kayıt etti. Köy halkı yıkılan istinat duvarı duvar yerine yenisinin yapılmasını isterken, can kaybının yaşanmaması teselli olduğunu ifade ettiler.
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