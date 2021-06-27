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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı

Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı

Plajdan ve denizden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Yağmur Sağanak Yağış Güneşli Hava Güneşli Sağanak 


- Zonguldak’ta sağanak yağışın ardından Kapuz Plajı sarı renge boyandı.Zonguldak’ta birkaç gündür devam eden sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havanın kendini göstermesiyle kötü bir tablo ortaya çıktı. Her sene binlerce kişiyi ağırlayan Kapuz Plajı'nda sağanak yağışla birlikte denize akan çamurlar nedeniyle su sarı renge boyandı. Plaja gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
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