Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Çanaklı mahallesinde çöken istinat duvarı detay

İstinat Duvarı Irak 

-Çöken istinat duvarı ve apartmandan detay
-Yıkılan çiçekler detay
-Elektrik panosu detay
-Çanaklı mahallesinde yolda oluşan yarıklar detay

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanağın sokaklarda oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.Çanaklı Mahallesi'nde, inşaat çalışmasının bulunduğu alandaki apartmanın istinat duvarı dün gece büyük bir gürültü ile birlikte çöktü.Zabıta ekipleri çöken alanın bulunduğu yerde güvenlik şeridi çekerken, çöken istinat duvarı apartman bahçesindeki ağaçlarla birlikte hasar gördü. Şiddetli sağanak kentin ana caddelerinde ve mahalle aralarında da hasara neden oldu. Çalışma yapılan sokaklarda geniş yarık ve çukurlar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı