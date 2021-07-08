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Şiddetli yağış sonrası tarlalar sular altında kaldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası tarlalar sular altında kaldı

Şiddetli yağış sonrası tarlalar sular altında kaldı

Tarlaların sular altında kalması

Sel Baskını Şiddetli Yağış Altın Hasar Tespit Yağan 

-Vatandaşın olayı anlatması
-detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Eflani ilçesinde yağan şiddetli yağış sonrası tarlalar sular altında kaldı. Yağmurla beraber gelen sel suları vatandaşların bağ ve bahçelerine zarar verdi.Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası sel baskını yaşandı. Selle birlikte köy meydanındaki bazı yapılar hasar gördü. Vatandaşların bağ ve bahçeleri sular altında kaldı.Derenin taşması üzerine vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Yaklaşık bir saat süren yağışın yerleşim yerine ulaşmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Sel sularının çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
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