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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli yağış Edirne'de yoları göle çevirdi

Şiddetli yağış Edirne'de yoları göle çevirdi

Edirne'de yağışlı hava sürücülere zor anlar yaşattı

Sağanak Yağış Yağışlı Hava Şiddetli Yağış 

-Yoların gölle dönmesinden detay

( EDİRNE )- Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı EDİRNE

- Edirne'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın etkisiyle yolların bazı bölümleri göle döndü. Sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.Edirne merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın etkisi devam ediyor. Sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. İstanbul yolu üzeri ve Edirne Tren Garı önündeki caddede biriken su birikintileri zor anlar yaşatırken, yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Kentte, bazı cadde ve sokakları su bastığı görülürken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden ise uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, vatandaşların şiddetli yağışa karşı duyarlı olması istendi.Yağışın etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor.
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