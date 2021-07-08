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Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

Amatör kamera

Yağmur Sağanak Yağış Hasar Tespit Halk Pazarı Sağanak 

-yolda biriken su
-pazarın bulunduğu bölgedeki sağanak yağış
-ekiplerin çalışmaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde analıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi. Beldede bir saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Beldede kurulan halk pazarında satış yapan esnaf da zor anlar yaşadı. Yağan yağış nedeniyle beldenin ana arterlerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesinin ardından beldede hasar tespit ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye fen işleri ekipleri yağmurun getirdiği odun ve çamurları temizleyerek yolları açtı. Ekiplerin beldedeki çalışmaları sürüyor.
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