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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Ağaçtan ve ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

Polis İş Makinesi Bild Şiddetli Rüzgar 


- Bursa’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç yola devrildi. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç gece saat 02:00 sıralarında yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle yoldan kaldırıldı Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.
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