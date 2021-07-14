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Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak’ta serinliyor
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak’ta serinliyor

Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak’ta serinliyor

-mandalar merada yayılması detay

Su Hava Sıcaklıkları Altın Hayvan 

--mandaların nehre girmesi detay
--mandaların suda serinlemesi detay
--manda sahibi röp
--sıcak hava detay
--buzlu su detay
--diğer detaylar

( SİVAS -DRONE-ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta sıcak havadan bunalan mandalar Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta serinliyor Sivas’ta etkisini gösteren sıcak havalar insanları olduğu gibi hayvanları da bunaltıyor. Öğle saatlerinde 35 dereceyi bulan hava sıcaklıklarıyla birlikte meralarda yayılan mandalar Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta serinliyor. Sabahın erken saatlerinde meralara çıkan mandalar öğle saatlerine doğru sıcaktan bunalıyor. Kızılırmak’a giren manda ve inekler burada bir süre bekledikten sonra nehirden çıkıyor. Sıcak havaya dayanamayan mandaların nehirde serinlemesi güzel görüntülere sahne oldu. Mandaların su içindeki eğlenceli halleri drone ile havadan görüntüleri. Suya girip rahatlıyorlar Mandaları otlatan Ebubekir Can, mandaların suya girdiklerinde serinleyip rahatladıklarını belirterek,“ Burada hayvanları otlatıyoruz hayvanlarımız var. Mandalar suyu çok sevdikleri için suya giriyorlar. Serinlemek için giriyorlar sıcağa fazla dayanamıyorlar. O yüzden buralarda dolaşıyoruz. Suda yüzüyorlar, eğleniyorlar, serinliyorlar, rahatlıyorlar. Mandalar normal inekler gibi değiller. Dağa gittiğimiz zaman dağda durmuyorlar su istiyorlar. Manda 1 saat yatar su da bir saat yayılır. Çok sıcak bizde ağaçların altında bekliyoruz. Buzlu suyumuz var bizde böyle serinliyoruz’’ dedi.
(DK-GF-
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