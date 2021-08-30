Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Sıcaktan bunalanlar Sudüşen şelalesinde serinliyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalanlar Sudüşen şelalesinde serinliyor

Sıcaktan bunalanlar Sudüşen şelalesinde serinliyor

Şelalenin görüntüsü

Orman Yangınları Yabancı Turist Sıcaklık Ziyaretçiler Yeşil Doğa 

-Ayaklarını suya sokan turistler
-Röportajlar

( YALOVA )- Bursa ve Yalova sınırları arasında kalan Sudüşen şelalesi, buz gibi akan suyu ile turistleri cezbediyor YALOVA

- Türkiye’nin güney kesimlerinde çıkan orman yangınları ve aşırı sıcaklıklar, yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen turistleri alternatif tatil bölgelerine yöneltti. Bursa ve Yalova sınırları arasındaki Sudüşen şelalesi, 35 derece sıcakta buz gibi akan suyu ile serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye tatile gelen yabancı turistler ve gurbetçiler, Sudüşen şelalesini ziyaret edip serinliyor. Türkiye’nin her bölgesi, birbirinden farklı güzellikleriyle büyülüyor. Bu tabiî güzellikler arasında Sudüşen şelalesi dikkati çekiyor. Her yıl çok sayıda insanın uğrak yeri olan Sudüşen Şelalesi, doğa yürüyüşleri için en güzel imkânları ziyaretçilerine sunuyor. Bol oksijenli havası, yemyeşil doğası, harika manzaraları ile şelaleye hayran kalan tatilciler, buz gibi sulara girip serinliyor. Sudüşen şelalesi, eskiden Yalova sınırları içerisinde yer alsa da, günümüzde Bursa sınırları içerisinde kabul ediliyor. Üveyizpınar köyüne 8 kilometrelik mesafedeki şelale, İstanbul ve Bursa çevresinde ikamet edenler için gözde gezi alanlarından sayılıyor. Şelale, ayrıca farklı vilayetlerden ve yabancı ülkelerden gelenleri de ağırlıyor. Sudüşen şelalesi, doğa yürüyüşleri başta olmak üzere dinlenme, piknik ve kamp için uygun bir ortam sağlıyor. Turistler yüksek kayalıktan dökülen buz gibi suyun oluşturduğu küçük havuza ayaklarını sokup serinliyor. Yaz sıcaklarında serinleyerek rahatlamak isteyen tatilciler bu havuzda yüzerek zaman geçiriyor. Samanlı dağlarından çıkan kaynak suyunun döküldüğü noktadaki suyun sahip olduğu berraklık ve temizlik, şelaleye olan ilgiyi artıran en önemli unsur. Türkiye’ye komşu ülkelerden ve Avrupa’nın birçok ülkesinden kilometrelerce yol katederek gelen turistler ve gurbetçiler, şelaleye uğrayıp etrafındaki tesislerde zaman geçiriyor. (UGR-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement