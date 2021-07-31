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Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor

Sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü'ne akın ediyor

Çıldır gölünün serin sularında serinleyen vatandaşlar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Göller Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları Yaz Mevsimi 


- Bunaltıcı hava sıcaklıkları devam eden Doğu Anadolu Bölgesinde, vatandaşlar serinlemek için göl ve akarsulara akın ediyor. Ardahan’da ise vatandaşlar Çıldır Gölü'nün serin sularında serinliyor. Doğu Anadolu Bölgesinde devam eden sıcak havalar, vatandaşları bunaltıyor. Sahil kesimlerine gitmeyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki akarsu ve göllere akın ediyor. Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 28 dereceyi gördüğü Ardahan’da vatandaşlar kendilerini Çıldır Gölü kıyılarına attı. Çıldır Gölü, haiz olduğu organik yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tektonik yapıya haiz göl, 17 çeşit balık çeşidi, organik yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim genişliğinde buzla kaplanan, üstünde atlı kızak meydana getirilen, Eskimo adabı balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere konut sahipliği yapıyor. (OY-ÖB)
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