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Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli

Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli

DRONE HAYVANAT BAHÇESİ GENEL

Yarış Masaj Karpuz Keyfi Hayvan Irak 

-MAYMUNLARDAN GÖRÜNTÜ
-BAKICILARIN MEYVE BIRAKMASI
-AYILARIN GÖRÜNTÜLERİ
-VATANDAŞLAR İLE RÖP.

( BURSA - ÖZEL)- Buzlu meyve kokteyli ile serinleyen Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri bayram etti BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyve kokteylleriyle hem serinledi hem mideleri bayram etti. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 35 dereceyi bulduğu Bursa’da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. 206 bin metrekare alana kurulu, 136 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin sevimli misafirleri de sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile serinledi. Zoopark görevlileri, özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor. Bakıcılarının bıraktıkları meyveleri yemek için bir biriyle yarışan maymunlar, renkli görüntüler oluşturdu. Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, hayvanların buzlu meyve ile beslenme saatine denk geldikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söylerken, ayıların buzlu meyvelerden sonra suyun içinde kavun keyfi herkesi özendirdi. Hayvanat Bahçesi'nin Brezilyadan gelen sakinleri tapirler ise, bakıcılarının elinden karpuz keyfinin ardından masajları ile gülümsetti. (AÇ-İHS)
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