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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi

Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi

Dağdan görüntü

Hayvan 

-Karın olduğu bölgenden görüntü
-Röportaj
-Koyunlardan görüntü
-Serinlemede görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları eteklerindeki 3 bin rakımlı Terazin Yaylası'nda bulunan sürüler, sıcak havada karlı yamaçlarda serinliyor. Haziran ayının son günlerinde hava sıcağının artması insanlar kadar hayvanları etkilemeye başladı.
3 bin rakımda bulunan Terazin Yaylası’nda otlanan hayvanlar, havaların sıcak olması nedeniyle çobanlar tarafından karlı yamaçlara getiriliyor. Sabah saatlerinde merada koyunları otlatan çoban, öğle saatlerinde sıcak havadan dolayı koyunları karın bulunduğu bölgeye getirerek doğal olarak serinlemelerini sağlıyor. Koyunların bu serinleme yöntemini çok sevdiğini ifade eden Cezmi Doğan isimli çoban, “Biz her sen koyunlarımızı buraya getiriyoruz. Biliyorsunuz son günlerde havalar baya sıcak oldu. Sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Bizim olduğumuz yer Cilo Dağları mıntıkasıdır. 3 bin rakımdayız ve karın hala bitmeği yerdeyiz. Biz de koyunların serinlemesi için her gün öğle saatlerin karın içine getirerek serinletiyoruz. Aşırı sıcaklardan sonra kar onlara iyi geliyor” dedi.

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