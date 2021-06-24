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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan hayvanlarını çeşmelerde serinletiyorlar

Sıcaktan bunalan hayvanlarını çeşmelerde serinletiyorlar

sıcaktan bunalan hayvanlarını yıkayan vatandaşlar

Hava Sıcaklıkları Hayvan 

-suya giren çocuklar
-röportaj
-görüntü detayı

( BATMAN )- Hayvanların serinleme keyfi BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde hava sıcaklıkların yükselmesiyle hem çocuklar hem de hayvan sahipleri hayvanlarıyla birlikte çeşmelere akın edip serinliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar ve hayvanlarını sıcak havanın etkisinden korumak isteyen vatandaşlar onları kendi yöntemleriyle serinletmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Gercüş ilçesinde vatandaşlar hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkisinden korumak için değişik yöntemlere başvuruyor. Hayvanlarını bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Pınarbaşı Mahallesinde bulunan tarihi Tela Çeşmesinde yıkayarak serinletiyor. Hayvancılıkla uğraşan Davud Bıçakçı da haftada bir hayvanlarını serinletmek için Tela Çeşmesine getirdiğini ifade ederek, "Şuan beslediğimiz koyunlarımızı yıkıyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı bu hayvanlarımızı yıkıyoruz ki daha fazla gelişsin diye bunları yıkıyoruz. Yıkandıktan sonra daha iyi verim alabiliyoruz. Hayvan yıkandıktan sonrada tabi ki de hem serinliyor hem de rahatlıyor ve daha fazla gelişiyor" dedi.
Mehmet Can Soyvural isimli vatandaş ise 2 haftada bir bunu yaptıklarını söyledi.

Soyvural, ‘’Hayvanları yıkadığımızda daha temiz ve daha fazla gelişiyorlar. Hayvanlar yıkanınca rahatlıyor ve daha fazla yiyerek kilo alabiliyor. Bu yüzden 2 haftada bir buraya getirip yıkıyoruz" diye konuştu.
(SÖ-AKK-Y)
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