Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

-Çocukların nehirde yüzmesi

-Çocukların yüzmesinden detaylar

-Köprüden atlayan çocukların detayı (drone)

-Çocuklardan Süleyman Gürbüz röportaj

-Çocuklardan Akif Gürbüz röportaj



( MUŞ )-Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleme eğlencesi kamerada MUŞ



- Muş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri’nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor. Kentte hava sıcaklığının 36 derecenin üzerine çıkmasıyla Hasköy ilçesine bağlı Koç Köyü'ndeki çocuklar, Karasu Nehri üzerindeki yaklaşık 5 metrelik köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 3 saatini tehlikeye aldırış etmeden nehirde geçiriyor. Havaların çok sıcak olduğunu belirten çocuklardan Süleyman Gürbüz, “Hava çok sıcak ve tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri’ne giriyoruz. Suda hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Özellikle tarlada çalışırken ve evde otururken bunalıyoruz. İşi bıraktıktan sonra hemen serinlemek için buraya geliyoruz ve suya giriyoruz. Suya girmekten keyif alıyoruz” dedi.

Çocuklardan Akif Gürbüz ise havaların gittikçe sıcak olmaya başladığını ifade ederek, “Arkadaşlarla birlikte buraya gelip Karasu Nehri’ne giriyoruz. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden balıklama atlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz ama eğlenceli oluyor” diye konuştu.



