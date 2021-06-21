Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

Çocukların köprü üzerinden suya atlaması

Yüzme Hava Sıcaklığı Kamera Aşı Irak 

-Çocukların nehirde yüzmesi
-Çocukların yüzmesinden detaylar
-Köprüden atlayan çocukların detayı (drone)
-Çocuklardan Süleyman Gürbüz röportaj
-Çocuklardan Akif Gürbüz röportaj

( MUŞ )-Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinleme eğlencesi kamerada MUŞ

- Muş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri’nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor. Kentte hava sıcaklığının 36 derecenin üzerine çıkmasıyla Hasköy ilçesine bağlı Koç Köyü'ndeki çocuklar, Karasu Nehri üzerindeki yaklaşık 5 metrelik köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 3 saatini tehlikeye aldırış etmeden nehirde geçiriyor. Havaların çok sıcak olduğunu belirten çocuklardan Süleyman Gürbüz, “Hava çok sıcak ve tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri’ne giriyoruz. Suda hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Özellikle tarlada çalışırken ve evde otururken bunalıyoruz. İşi bıraktıktan sonra hemen serinlemek için buraya geliyoruz ve suya giriyoruz. Suya girmekten keyif alıyoruz” dedi.
Çocuklardan Akif Gürbüz ise havaların gittikçe sıcak olmaya başladığını ifade ederek, “Arkadaşlarla birlikte buraya gelip Karasu Nehri’ne giriyoruz. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden balıklama atlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz ama eğlenceli oluyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement