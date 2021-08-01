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Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar kanalda serinledi

Balıklıgöl platosondan görüntüler

Boğulma Tehlikesi Kamera Su Kanalı Turist Bulduk 

-Balıklıgölde gezen vatandaşlar
-Balıklardan görüntüler
-Suda yüzen çocuklar
-Kanala atlayan çocuklar
-Roportaj

( ŞANLIURFA )- Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan çocuklar su kanalında serinledi. Çocukların taştan örülen tehlikeli kanala atlama anları ise kameralara yansıdı. Şanlıurfa’da 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen vatandaşlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’ü ziyaret etmeye devam ederken sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için buldukları sulara girip yüzüyor. Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeli serinleme yöntemleri deniyor. Balıklıgöl platosundaki Hasan Paşa Camisinin bahçesinde toplanan onlarca çocuk, caminin bahçesinden geçen kanalda yüzdü. Taşla örülen kanala atlayan çocuklar, yaralanma ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa sıcak olduğu için suda yüzdüklerini söyleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kafa üstü suya atlamaya devam etti. (Şİ-SVY-
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