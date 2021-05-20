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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

Kent Meydanından detay

Yarış Gesi 

-caddeden detay
-gölgedeki vatandaşlardan detay
-vatandaşlar ile röp.

( KARABÜK ) KARABÜK

- Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü Karabük’te vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı. Mayıs ayında ülke genelinde etkisini gün geçtikçe artıran sıcaklıklar Karabük’te etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ölçülen sıcaklık değerleri Karabük’te 37 dereceyi gördü. Çevre illere göre sıcaklığın en yüksek olduğu Karabük, Güneydoğu Bölgesi’ndeki iller ile yarışıyor. Sıcaklıkların bunalttığı vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti. Yeni tip korona virüs nedeniyle mekanların kapalı olduğunu belirten vatandaşlar gölgelere kaçarak serinlediklerini belirttiler.
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