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Sıcaklık 40 dereceyi buldu Antalya'da sahiller doldu taştı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sıcaklık 40 dereceyi buldu Antalya'da sahiller doldu taştı

Sıcaklık 40 dereceyi buldu Antalya'da sahiller doldu taştı

Sahilden genel detay

Orman Yangınları Yangın Alabalık Altın Güneşli 

-Denize girenler detay
-Güneşlenenler detay
-Kalabalık detay
-Oturanlar detay
-Röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. 40 dereceye ulaşan sıcak hava sebebiyle Konyaaltı sahili adeta doldu taştı. Antalya’nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçeleri’nde etkili olan orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de yangınların gölgesinde eski yoğunluğunu kaybetmişti. Ünlü sahil yangınların kontrol altına alınmasının ardından yeniden normale döndü. Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, sahile akın etti. Hınca hınç dolan sahilde vatandaşlar Akdeniz’in serin sularında serinlendi. Bazı vatandaşlar ise sıcak kumsal üzerinde güneşlemeyi tercih etti. "Orman yangınlarından ötürü üzüntülüyüz" Arkadaşı ile sahile gelen Mustafa Akçay, “Bu sıcak havada bir kartal güneşlenmesi yaptık. Orman yangınlarından ötürü duamızı da yaptık. Havalar sıcak, bugün rüzgarlı. Tek duamız Manavgat’ta yangınların sönmesidir” dedi.
Hollanda’dan tatil için Antalya’ya gelen Kürşat Kalın, “Hava güneşli. Serinlemeye çalışıyoruz. Dalgalı bir deniz var. Orman yangınlarından ötürü üzüntülüyüz” sözlerine yer verdi. (EG-
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