Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Sıcaklar bunalttı, vatandaşlar soğuk su kaynaklarına akın etti

Sıcaklar bunalttı, vatandaşlar soğuk su kaynaklarına akın etti

Alapınar mesire alanı

Bulduk 

-Suya giren gençlerden detaylar
-Termometre detay
-Gençlerin sıcaktan bunaldık diyerek suya atlaması
-Sudan görüntüler
-Mesire alanına çocuğu ile gelen kadın ile röportaj
-Suya giren gençler
-detaylar

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar soğuk su kaynaklarında serinliyor ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde termometrelerin 34 dereceyi göstermesiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar soğuk su kaynaklarında serinliyor.İlçeye bağlı Alapınar Mahallesi'nde doğa ile iç içe olan Alapınar suyun gözü olarak bilinen mesire alanı bunaltan sıcaklar ile birlikte vatandaşların dinlenme alanı oldu. Yaz sezonunda özellikle bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği su kaynağının oluşturduğu doğa mayıs ayında aniden bastıran sıcaklar ve pandemi tedbirlerinin ardından vatandaşlara açık havada serinleme ve dinlenme imkanı sundu.Vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın ardından artan sıcaklıklar ile birlikte serinlemek için çocuklarını buraya getirerek hem serinleme hem de dinlenme imkanı bulduklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement