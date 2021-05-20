Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Denize giren gençler

Hava Sıcaklığı Deniz Kıyısı Köpek Yaz Mevsimi Irak 

-Güneşlenen vatandaşlar
-Röportaj
-Sahilden görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da etkili olan sıcak hava ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar sahillerin yolunu tuttu. Amasra Büyük Liman sahilinde yaz mevsimini aratmayan görüntüler oluştu.Bartın’da hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere koştu. Amasra ilçesindeki Büyük Liman sahilinde denize giren vatandaşlar kum ve güneşin tadını çıkardı.Genç yaşlı birçok vatandaşın denize girmek için sahile geldiği görülürken, şehir dışından gezi amaçlı Amasra’ya gelen vatandaşlar da denize girerek serinledi.Vatandaşların yanı sıra bazı köpeklerin de deniz kıyısında suya girip oyunlar oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.Ankara’dan günü birlik gezi için Amasra’ya geldiklerini söyleyen Furkan Atmaca, “Amasra’nın suyu plajı gayet güzel. Suyu filan da temiz. Ankara’dan geldiğime de değdi. İşi filan bıraktık geldik. Bir gün de biz dinlenelim dedik” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement