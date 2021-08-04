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Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu

Sıcak hava bu yıl Yezidi Şelalesi erken kuruttu

Akan şelale

Şelale Uttu Ziyaretçiler Turist 

-40 metre yükseklikten suyun dökülmesi
-Şelaleden detay
-Kuruyan şelale
-Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan ile röp
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL) VAN

- Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve bahar aylarında karların erimesi sonu 3 ay akan Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi, bu yıl yoğun yaşanan sıcaklıktan dolayı erken kurudu. Muradiye ilçesi Bend-i Mahi Çayı üzerinde bulunan ve birçok yerli ve yancı turisti çeken Muradiye Şelalesi’nin yanı sıra özellikle bahar aylarında akan Muradiye´deki bir diğer tabiat güzelliği ise Yaşar Kemal (Yezidi) Şelalesi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda sadece 3 ay akan şelale, akmaya başlayınca yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgisin çekiyor. Su debisi az olan ve karların erimesiyle akan şelale, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülüyor. Bölgede ´Buz Şelalesi´ olarak da adlandırılan şelale, kışın sert geçtiği yıllarda tamamen donuyor. Bahar aylarında 3 ay akan şelale geri kalan aylarda ise akmıyor. Şelale, bu yıl yoğun yaşanan sıcaklıktan dolayı erken kurudu. Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, “Yezidi şelalesi, diğer adıyla Yaşar Kemal Şelalesi’ndeyiz. Şelale şuan akmıyor. Bahar ayında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında akıyor. O zaman buranın ziyaretçileri daha çok oluyor “dedi (EKİP-ŞAK-
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