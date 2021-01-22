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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sibirya soğukları etkili oldu, göller adeta kayboldu

Sibirya soğukları etkili oldu, göller adeta kayboldu

-donan göllerden detay

Göller Hava Sıcaklığı Aktüel Kar Yağışı Irak 

--aktüel ve droE görüntüsü
--köy sakinleri röp.
--arşiv detay

( SİVAS -ÖZEL-DRONE) - Sivas’ın Zara ilçesinden bulunan Canova gölleri dondurucu soğuğun etkisiyle buzla kaplanarak gözden kayboldu, göllerden geriye kalanlar havadan görüntülendi SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Canova gölleri dondurucu soğuğun etkisiyle buzla kaplanarak gözden kayboldu, göllerden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken birçok göl, ırmak ve baraj buz tuttu. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl Sibirya soğuklarının etkisiyle buzla kaplandı. Yaz aylarında eşsiz görünümüyle dikkat çeken göller buz ve kar ile birlikte adeta gözden kayboldu. Göllerden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Yazın ayrı kışın ayrı güzel Canova köyünde yaşayan Mehmet Ali Öztürk, göllerin yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek, “Kızılçan, Ağgöl ve Karagöl bu göller turizme kazandırılabilir. Gelip görmek isteyenler gelip görebilir. Üçü birbirinden güzeldir. Kış turizminde de olabilir yaz turizminde de olabilir. Çukur görünümdeler. Her taraftan görülebilir’’ şeklinde konuştu.
Mustafa Öztürk ise “Göllerimiz gerçekten çok güzel. Oğlumun da dediği gibi turizme kazandırılsa güzel olur. Kışı ayrı yazı ayrı çok güzeldir’’ dedi.

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