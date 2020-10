Sera Gölü alarm veriyor

-Vatandaşlar ile röportaj

TRABZON



- Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü, son aylarda üzerindeki siyah tabaka ile dikkat çekiyor. 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü artık doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılmaya başladı.

Yaklaşık 25 mahallenin kanalizasyonu taşıyan derelerin aktığı gölden çıkartılan 180 bin metreküp malzeme aradan geçen 1 yıla rağmen kirliliği çözüm olmazken, göle gelen misafirler suyun rengini değiştiren siyah tabakadan şikayetçi oluyor. Kirlilik ve güneşin birleşimiyle çoğalan su yosunları gölü siyah bir görüntüye büründürürken, gölün ileri aşamada kötü koku yapmasından endişe duyuluyor. Sera Gölü’nün çevresinde oturan Bünyamin Akbıyık, gelen misafirlerin hayal kırıklığına uğradığını belirterek “Göl pis. Yukarıda yol, hafriyat çalışmaları oluyor dere kenarlarına döküyorlar. Aşığı tarafta kapıcılar gece gizli gizli arabaları doldurup yukarı kısımdan derelere döküyorlar. Haliyle yağmur yağdığı zaman dere kabarıyor kabardığı zaman bütün çöplüğü getirip göle yığıyor. Dolayısıyla pis koku oluşuyor. Haliyle rengi doğası da bozuluyor. İnsanlar bilinci değil. Denetim az. Denetim yapılsa biraz daha sıkı tutulsa hep temiz kalır. Gelenler birazcık hayal kırıklığına uğruyor. Köyü olmayanlar hafta sonu şehirden kaçarak burada dinlenmek istiyorlar. Geldikleri zaman bu çöplüğü gördüklerinde hayal kırıklığına uğruyorlar. Üstten doğru dere çöpü sürüp göle getiriyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Bu biraz insanların bilinçliliğiyle alakalı. Biraz bilinçli olsalar bu görüntü oluşmaz” dedi.

Bursa’dan ailesi ile birlikte Trabzon’a gelen ve Sera Gölü’nü ziyaret eden Nurten Pamuk ise, “Ben daha önce gölün rengini görmemiştim şu an görünce pis olduğunu anladım. Maalesef pis durumda. Çöplerin dökülmesi, insanların doğaya dikkatsiz davranışı gölü bu hale getirdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Özdemir, bu siyah görüntünün yosunlardan kaynaklandığını belirterek “Bunun için bir an önce önlem alınması gerekiyor. Bakterilerin üremesi ile önce ortalığı kötü bir koku alacak ve bu göl bataklığa dönüşmeye başlayacak. İşte o zaman yetkililer istese de bu duruma çözüm bulamayacak. Burada ya gölü boşaltacaklar ya da çevresinde yaşayanların buradan gitmesi gerekecek” diyerek uyarılarda bulunmuştu.



