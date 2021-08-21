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Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale dönüyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale dönüyor

Selden zarar gören Zafer köyünde hayat normale dönüyor

DRONE

( BARTIN -DRONE) BARTIN

Fabrika Sel Felaketi Tavuk Çiftliği Alabalık Tarım Arazisi 


- Bartın’da selden zarar gören Zafer köyü drone ile havadan görüntülendi. Bartın’da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü oldu. Zafer köyünden geçen derenin taşması sonucu köye ulaşımın sağlandığı Zafer Köprüsü yıkıldı. 600 nüfuslu köyde birçok işyeri, ev, ahır ve depolarla birlikte okul, cami gibi alanları da su bastı. Selle birlikte kamyon ve otomobiller yüzlerce metre sürüklendi. Güçlü akıntıya karşı koyamayan ağaçlar kökleriyle birlikte söküldü, elektrik direkleri devrildi. Köydeki kereste fabrikası, tavuk çiftliği, alabalık üretim tesisi sular altında kalırken çok sayıda tarım arazisi ve mahsul de zarar gördü. Sel felaketinin ardından yıkılan Zafer Köprüsü’nün bulunduğu alanda iş makineleri ile servis yolu oluşturuldu. Zafer deresinin kıyısında yer alan ve ağır hasar gören bir bina iş makineleri ile kontrollü bir şekilde yıkıldı yıkıldı. Sel sırasında su basan iş yeri ve evler temizlik çalışmasına katılan ekipler ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Sel felaketinin yaralarının sarıldığı Zafer köyünde hayat normale dönerken selin köye verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi. (BB-SÖ
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