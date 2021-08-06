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Sel öncesi ortaya çıkan bulut şaşırttı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sel öncesi ortaya çıkan bulut şaşırttı

Sel öncesi ortaya çıkan bulut şaşırttı

Çekilen bulutun görüntüsü

Sosyal Medya Yağmur İpekyolu Sel Felaketi Gökyüzü 

-Görüntünün izlenmesi
-Röportaj
-Sel anı
-Sel sonrası görüntü

( VAN )- Vanlı esnaf: “Böyle bir şey görülüp duyulmamıştı” VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketi öncesi aniden ortaya çıkan ve yerden gökyüzüne uzanan bulutun görüntüsü görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Başkale’de meydana gelen selin ardından Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde de sel felaketi yaşanmıştı. İlçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi’ni etkileyen sel felaketi öncesi çekilen yağmur bulutunun görüntüsü ise şaşırttı. Vanlı esnaf Fatih Özdemir tarafından saniye saniye çekilen görüntü, paylaşılan sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Daha çok okyanus ve deniz kıyılarında görülen görüntüler ilk kez Van’da da görüldü.
“Bunun sele dönüşeceğini anladım” İHA muhabirine konuşan esnaf Fatih Özdemir, çiftliğe giderken bir petrolde yakıt aldığı sırada bir bulut yoğunluğu gördüğünü belirtti.
Bulutun yere doğru indiğini ancak ilk etapta önemsemediğini ifade eden Özdemir, “Bulutun daha sonra binaların seviyesine indiğini görünce durup biraz gözlemledim. Devasa bir olaydı ve telefonumu çıkarıp görüntü çekmeye başladım. Yakınlarıma telefon açtım. Bunun sele dönüşeceğini anladım. Böyle bir şey görülüp duyulmamıştı. Belki de bu yeni afetlerin habercisidir” dedi.
Görüntüyü çekip yola devam ettikten yarım saat sonra sel haberini duyduğunu dile getiren Özdemir, meydana gelen selden sonra bazı evlerin etkilendiğini kaydetti.
(YLM-MSA-Y)
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