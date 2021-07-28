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Sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Sele kapılan araçlar

Mahsur Kaldı Gesi Sel 

-Bekleyen araçlar
-Selden görüntü
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası oluşan sel nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.Van’da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Van-Hakkari karayolunun Güzeldere bölgesinde sel meydana geldi. Sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise mahsur kaldı. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ederken, çok sayıda sürücü ve yolcu ise sel sularının durmasını bekliyor.
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