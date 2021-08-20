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Sel felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sel felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor

Sel felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor

Drone ile görüntülenmesi

Sel Felaketi Felaket Irak Sel 

-Kız yurdunun yanı sıra farklı bir binanın yıkım işlemi

( KASTAMONU -DRONE)- Bozkurt’ta hasar alan binaların yıkım işlemleri sürüyor KASTAMONU

- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alarak çöken ve selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülenirken, ilçe genelinde hasar alan diğer binalarında yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Birçok ev, iş yeri hasar görürken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkımına başlanıldı. Yıkım esnasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı, yıkım ise iş makinaları yardımıyla gerçekleştirildi.
Bunun yanı sıra ilçe genelinde ağır hasar alan ve yıkım kararı alınan diğer binaların da yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdunun yıkım işlemleri havadan da görüntülendi. (BCT-
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