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Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi

Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Sağanak Yağış Güvenli Bölge Sel Felaketi Dere Taşkını Sağanak 

-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Ekipler zamanla yarıştı DÜZCE

- Düzce’de 6-7 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış dereleri taşırınca, evlerinde mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca, yolların çökmesi sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlarda AFAD ekiplerince tahliye edilirken, 2 günde toplamda 189 kişi güvenli bölgelere taşındı. Düzce'de 6-7 Temmuz tarihlerinde etkili olan sağanak yağış bir çok noktada su taşkınlarına sebep oldu. Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçeleri ile köylerinde mahsur kalma, dere taşkını, ev ve ahırlara su basması, heyelan sebebiyle yol kapanmasının ardından bölgelere AFAD başta olmak üzere UMKE, Düzce Belediyesi, Düzce Arama Kurtarma ve gönüllü dernekler sevk edildi. Yağışın ilk dakikalarından itibaren evlerinde bulunan ve su taşkınları sebebiyle sıkıntı süreçler yaşayan 48 kişi kurtarıldı. Ayrıca, tehlikeli noktalarda evleri olan ve herhangi bir sorun yaşanmaması adına Mısırlık köyünde 60, Esmahanım köyünde 54, Dilaver köyünde 8, Çilimli’de 8, Pırpır köyünde 8 ve Hacıkadirler köyünde 3 olmak üzere toplam 141 kişi tahliye edildi. Böylelikle ekipler sel felaketinde toplamda 189 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere getirdi.
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