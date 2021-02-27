Şehitlik Abidesi ve Dolunay böyle buluştu

- Gönüllü Turizm Elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi'nin, Dolunay ile buluştuğu anda çektiği fotoğraflar büyük beğendi topladı. Gönüllü Turizm Elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi'nin, Dolunay ile buluştuğu anda çektiği fotoğraflar büyük beğendi topladı. Havanın kararmasına yakın çekilen fotoğrafta, Şehitlik Abidesi, Türk Bayrağı ve dolunay, adete kartpostallık manzara oluşturdu. (BÖ-
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