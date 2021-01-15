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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Saz kedilerine koruma takibi

Saz kedilerine koruma takibi

Saz kedisinin kamera önünde yatması

Sosyal Medya Gezin Kamera Hayvan 

-Saz kedisinin gezinmesi

( ADANA )- Nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan saz kedilerini izleme çalışmaları devam ediyor ADANA

- Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahasında ‘Saz Kedisi’ izleme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki saz kedisinin popülasyonun en yüksek olduğu alan, Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası olarak kabul ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan ve saz kedisinin görüntülendiği 44 saniyelik videoda, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün "Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Saz Kedisi (Felis chaus) izleme çalışmaları Adana-Akyatan YHGS'de devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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