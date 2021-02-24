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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sayıları gittikçe artıyor, ‘istilacı’ tür olarak biliniyor

Sayıları gittikçe artıyor, ‘istilacı’ tür olarak biliniyor

Su maymunları görüntüleri

Kanald Sayılar Gesi Dış Görünüş 

-bölge avcılarından Salih Uçkun'un açıklamaları
-kanaldan görüntüler
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı. Su taşkınları ile beraber Bulgaristan’dan geldiği düşünülen ve ‘istilacı’ bir tür olduğu bilinen yüzlerce su maymunu nehir ve kanallarda görülmeye başlandı. Anavatanları Güney Amerika olan su maymunlarının, dış görünüşleri dev bir fareyi anımsatsa da ağırlıkları yaklaşık olarak 8-10 kilogram arasında değişiyor. Bölgede bulunan avcılar, Edirne’deki nehir ve kanallarda bu büyüklükte böyle bir kemirgen türüne daha önce hiç rastlamadıklarını belirtiyor. “İstilacı tür diye bahsediliyor” Gün geçtikçe sayıları artan ve ‘istilacı’ tür olarak bilinen su maymunlarının, balık ve su kuşları ile beslendiğini gözlemleyen bölge avcılarından Salih Uçkun, “Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan’dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunlarından için istilacı tür diye bahsediliyor. Balıklar ve su kuşları ile beslendiklerini biliyoruz” dedi.
“Yüzlerce vardır” Uçkun, “Hemen hemen kanalın her bölgesinde görülüyorlar. Örneğin bu kanalda 3 kilometrelik bir hatta belki de yüzlerce vardır. Ben genelde su da görüyorum. Tarlalarda, bahçelerde daha önce hiç rastlamadım” dedi.
(KU-
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