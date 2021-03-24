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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

Sason çayının dolup taşmasından detay

Sağanak Yağış Köy Yolları Şiddetli Yağış 

-Gece aşırı yapan yağıştan detay
-Özel idaresi şantiye ekiplerinin köy yolarında çalışmalarından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Sason’da etkili olan yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırmasının ardından meydana gelen sel ve heyelan ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan Derince grup köy yolu ulaşıma kapanmasına neden oldu. 15’ten fazla köyün ulaşımının sağlandığı grup köy yolları İlçe Özel İdaresi şantiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kısmi olarak ulaşıma açıldı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf etti. İlçe Özel İdaresi şantiye ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
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