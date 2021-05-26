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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış’ta aç kalan yavru ayı gündüz vakti ilçe merkezine indi

Sarıkamış’ta aç kalan yavru ayı gündüz vakti ilçe merkezine indi

Yavru ayının duvardan inmesi detaylar

İstinat Duvarı Cep Telefonu 

-Yavru ayıdan detaylar
-Yavru ayının otla karnını doyurması detaylar

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta aç kalan yavru ayı, gündüz vakti hiç kimseye aldırış etmeden ilçe merkezine indi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmek mümkün, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı. Önce istinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan ve aradığı yiyeceği bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği yerden koşarak ormanın derinliklerinde gözlerden kayboldu. (KRS-AT)
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