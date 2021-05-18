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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sapanca Gölü kıyısındaki ormana dökülen atıklar temizlendi

Sapanca Gölü kıyısındaki ormana dökülen atıklar temizlendi

- Ormanlık alandaki çöplerden görüntü

Ormana Kamera Ormanlı Cep Telefonu Irak 

-- Temizlenen çöplerden fotoğraflar

( KOCAELİ )- İnşaat atıklarını dökenlerin tespit edilip cezalandırılması için çalışma başlatıldı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve koruma bölgesi içindeki ormanlık alana bırakılan inşaat ve kimyasal atıklar, belediye ekiplerince temizlendi. Atıkları dökenlerin tespit edilerek cezalandırılması için ise çalışma başlatıldı. Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan Uzuntarla Adiğe Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, 3 gün önce Sapanca Golü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran Seka Kamp mevkii ormanlık alanda gezintiye çıktı. Tarlalarına bakmak için ormanlık alanda yürüyen Yenişen, hem ağaç diplerindeki çöp yığınlarını, hem de bölgenin tamamına yayılan moloz atıklarını fark etti. Gördüğü manzara karşısında adeta şaşkına dönen Yenişen, çöplerin inşaat malzemelerinden oluştuğunu, plastik ve kimyasalların çevreye ciddi ölçüde zarar verdiğini fark etti. Atık kalıntılarını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Sedat Yenişen, konuyu yetkililere iletti. İhbarın ardından böyleye giden Kartepe Belediyesi ekipleri, atıkları iş makineleri ile toplayarak alanı temizledi. Alandan toplanan kamyonlar dolusu inşaat ve kimyasal atıklar, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi. Atıkları döken kişi veya kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için çalışma başlatıldı. (GY-
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