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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyor

ŞANLIURFA - Su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyor

- Suyun alındığı kırsal mahallelerin genel planı - Bahçe İlkokulu'nun binası - Kazma, kürek ve borularla çalışma alanına gidilmesi - Kazı çalışmaları ve boru döşenmesine başlanması - Öğrencilerin çalışanlara su ikramı - Öğretmen Samet Üçer ile röportaj - Mahalle sakini Yahya Çiçekli ile röportaj - Öğrenci Rabia Çiçekli ile röportaj Şanlıurfa 'da su sorunu yaşayan okul için komşu mahalleden imece usulü su hattı çekiliyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ’nın Siverek ilçesinde yaz aylarında suyu azalan okulun sorununu çözmek için kolları sıvayan öğretmen ve vatandaşlar, başka mahalleden su hattı çekmek için çalışmalara başladı.
Yaklaşık 5 yıldır kırsaldaki Bahçe İlköğretim Okulunda görevli öğretmen Samet Üçer, okulda kullanılan kaynak suyunun yaz aylarında azalması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli desteği sağlayacağını bildirmesi üzerine harekete geçen Üçer, yaşanan su sorununu gidermek amacıyla, Bahçe Mahallesi'ne komşu Örüklü Mahallesi sakinleriyle görüştü.Komşu mahallede kullanılan suyun okula getirilebileceğini öğrenen öğretmen, yaklaşık 800 metre uzunluğunda su hattı çekmek için kazma kürekle çalışma başlattı. Her iki mahallenin sakinlerinin de yardımıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.Sınıf Öğretmeni Samet Üçer, gazetecilere, yaz aylarında okulda kullanılan kaynak suyunun azaldığını söyledi.

Suyun, temizlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Üçer, "Karşı taraftaki Örüklü Mahallesi'nden su deposunu kullanma konusunda ricada bulunduk ve bizi kırmadılar. Yaklaşık 800 metre kanalı kazdık ve aldığımız boruları döşemeye başladık. Bu sayede okulumuza ve camimize su getirmeye çalışıyoruz. Çalışmayı imece usulüyle yapıyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Yahya Çiçekli de çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden Rabia Çiçekli ise su sorunu çözüleceği için mutlu olduklarını dile getirdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da Üçer'in sorunu bildirmesiyle kendisine her türlü desteği verdiklerini ve komşu köyle iş birliği içinde çözüm yoluna gidildiğini belirterek, okulun su sorununun yanı sıra diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de destek sağladıklarını ifade etti.

Uzunlu Su Sıkıntısı Öğretmen Harekete Geç Kazma Kürek 

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