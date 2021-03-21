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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı

ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı

- Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi - Kafesteki yaralı şahinler - Yaralı şahinleri tedavi edilmesi Şanlıurfa 'da kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da kaçak avcılar tarafından vurulan 3 kızıl şahin tedavi edildi.Vatandaşlar, kentin kırsal bölgelerinde kaçak avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı 3 kızıl şahin buldu.Hayvanları koruma altına alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.Şahinlerin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Kaçak Kaçak Avcı Bild Doğal Yaşam Alanı Irak 

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