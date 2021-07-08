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Şanlıurfa’da dev hortum paniği
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da dev hortum paniği

Şanlıurfa’da dev hortum paniği

oluşan hortum

Kamera Gesi Allah 

-işçilerin tepki ve heyecanlarını yansıtması

( ŞANLIURFA )- Dev hortum heyecana neden oldu- İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde yaşandı. Bölgede çalışan işçiler rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu gördü. Cep telefonuyla hortumu kaydeden işçilerin heyecanı kameraya yansıdı. İşçiler, “Maşallah, Maşallah” diyerek tepkilerini dışa yansıtırken kısa bir süre görülen hortum daha sonra kayboldu.
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