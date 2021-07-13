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Sancaktepe’de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi

Sancaktepe’de havalandırma borusundan fışkıran su, yolu göle çevirdi

Montaj tünelde

Sosyal Medya Kamera Patlama Anı Kaldırımlar Cep Telefonu 

-Suyun fışkırma anı
-Arabaların zorlanarak geçişi
-Drone
-Havalandırma boruları
-Kaldırım taşları
-röportaj

( İSTANBUL -DRONE)- Suyun fışkırmasıyla yol göle döndü, vatandaşlar tepki gösterdi İSTANBUL

- Sancaktepe’de yolun ortasında bulunan, İSKİ’ye ait havalandırma borusundan basınçlı su fışkırarak çevreye yayıldı. Suyun fışkırmasıyla sokakların adeta göle döndüğü ve araçların ilerlemekte zorlandığı olay, sosyal medyada vatandaşın tepkisini çekti. Öte yandan su fışkırmasıyla ortalığın göle döndüğü yol havadan görüntülendi.Sancaktepe’de iddiaya göre İSKİ’ye ait olan ve yol ortasında bulunan bir havalandırma borusundan henüz bilinmeyen bir nedenle fışkıran yüksek basınçlı su çevreye yayıldı. Suyun fışkırmasıyla çevredeki sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun fışkırdığı borunun çevresindeki kaldırımların da yerinden söküldüğü gözlendi. Olaya tanık olan vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.Havalandırma borusundan fışkıran suyun ortalığı göle çevirdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Suyun patlama anında olay yerinde bulunan çevre esnafından Erdem Uzunlar, “Bu olay burada sürekli oluyor. Bu konuya çözüm bulamıyorlar herhalde. Bu sefer bu olaydan vatandaşlar da zarar görüyor. 1 saatten daha fazla bir süre su burada boşuna aktı. Ekipler sonradan gelip müdahale etti. Resmen yollar sel oldu. Belki araçlar bile zarar görmüş olabilir. Bu problemin kısa sürede çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.
Öte yandan su fışkırmasıyla ortalığın göle döndüğü yol havadan görüntülendi.
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