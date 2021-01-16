Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan takviye

Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan takviye

drone görüntüsü

Lyon Tarım İçme Suyu Yağan 

-Başkan Mustafa Demir’in konuşması
-Baraj ve su seviyesinden detay
-Genel görüntü

( SAMSUN -DRONE)- Çakmak Barajı havadan görüntülendi SAMSUN

- Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’na, su seviyesinin düşmesinden dolayı Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’ndan takviye yapıldı. Devreye sokulan hat ile birlikte Çakmak Barajı’nda su seviyesi yükseldi.Türkiye’deki kuraklık tehlikesi, Samsun’da da etkisini hissettiriyor. Samsun merkeze içme suyu sağlayan barajda su seviyesi yıllar sonra endişe edilecek seviyeye düştü. Bölge halkı da yıllardır barajdaki su seviyesinin hiç bu kadar aşağılara gelmediğini, yapılan su takviyesi ile barajın şu andaki seviyesinin iyi olduğunu ifade ettiler. Çakmak Barajı’nın Yeşilırmak’tan su aktarıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çakmak Barajı’nda 2,5 aylık içme suyu kaldığını, Suat Uğurlu Barajı’ndaki ilave su hattını devreye alarak Samsun’un günlük su ihtiyacının 3’te 1’i kadar Çakmak Barajı’na su takviyesi yaptıklarını belirterek, şunları söylemişti:"Çakmak Barajı’ndaki su miktarımız bizi nisan ayına kadar götürecek kadardı. Ocak ayındayız. 2,5 aylık suyumuz kalmıştı. Suat Uğurlu Barajı’ndan bir hat vardı. O hattı devreye aldık. Hat, yapıldığı günden beri hiç kullanılmamıştı. Oradan Samsun’un günlük su ihtiyacının 3’te 1’i kadar Çakmak Barajı’na su takviye ediyoruz. 1 hafta içerisinde ve bugüne kadar yağan yağmurlarla 10 milyon m3’lük su bekliyoruz.”Çakmak Barajı civarında oturan mahalle sakinleri de son günlerde yapılan su takviyeleri ile barajın su seviyesinin yükseldiğini söylediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı